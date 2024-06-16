دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى.. «اللهم أبدله دارا خيرا من داره»

تفصلنا ساعات قليلة عن صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد التجمعات العائلية منذ بداية صلاة العيد وحتى ذبح الأضاحي، وهناك كثيرون هذا العام فقدوا آباءهم، لذلك زاد البحث عبر الإنترنت، خلال الساعات الماضية، عن دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى.

دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى

ويكثر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل عن دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى، ومن هذه الأدعية:-

«اللهم ارحم أبي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي»

- «اللهم أبدل أبي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».

- «اللهم أنر قبر أبي بنور الإيمان ونور الإسلام يا حنان يا منان، اللهم واجعل أبي من الصالحين المغفور لهم ومن الذين يسكنون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأنت القادر على كل شيء».