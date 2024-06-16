«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يعلن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية جنوبي غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن وقف تكتيكي للعملية العسكرية جنوبي قطاع غزة، وذلك من أجل تسليم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الفلسطينية الساعة الثامنة صباحًا وستظل سارية حتى السابعة مساء، وأضاف أن التوقفات ستحدث يوميًا حتى إشعار آخر، بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت جيش الاحتلال أنه سيسمح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة، والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

68 شاحنة مساعدات يوميًا

يذكر أن الفترة من 6 مايو حتى 6 يونيو، تلقت الأمم المتحدة ما معدله 68 شاحنة مساعدات يوميًا، وفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة الإنساني، ويمثل ذلك انخفاضًا من 168 شاحنة يوميًا في أبريل وأقل بكثير من 500 شاحنة يوميًا التي تقول جماعات الإغاثة إنها ضرورية.