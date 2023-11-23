نتنياهو: سنواصل العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال سيواصل العملية العسكرية في غزة بعد الهدنة، حتى تحقق ما أسماه «الانتصار الكبير» وأهداف العملية العسكرية وهي القضاء على حماس وإعادة كل الأسرى.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنهم ملزمون بخلق واقع جديد في قطاع غزة، وأنه يذهب للحرب وخلفه عائلات الضحايا والمحتجزين يطالبونه بالمضي قدما لدحر حماس.

وصرح بأنه أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل بعد الصفقة ما خرجت إسرائيل لأجله، حيث أكد أنهم ملتزمون بإعادة كل المحتجزين وهذا يدعو إلى استمرار الحرب.

يشعر بالألم والقلق

وذكر أنه يشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أنه يعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.