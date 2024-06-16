«النقل»: انتظام حركة تشغيل قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في أول أيام العيد

أكدت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة، وانتظام مواعيد قيامها، وكذلك تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

انتظام حركة تشغيل القطارات

وأشارت إلى انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة، مع تأكيد ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر، وانتظام العمل داخل المحطات.

انتظام حركة الملاحة

وفيما يتعلق بالمواني البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة في مواني دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات.

الالتزام بالحمولة المحددة في المراكب النيلية

ووجه وزير النقل رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.