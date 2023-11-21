تفاصيل 16 طلب إحاطة حول توضيح إجراءات الدولة للحفاظ على الأمن القومي

أعلن المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية البرلمانية، أحمد قنديل، تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس تضامن النواب، بـ16 طلب إحاطة لتوضيح الإجراءات والسياسات التي اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومي.

وأشار إلى أن الدكتور عبد الهادي القصبي أكد أن نواب الشعب تابع منذ اللحظة الأولى تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أمام العالم أجمع، وانتفض الشعب المصري مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري.

مجازر أمام مرأى ومسمع العالم

وأضاف أن الأحداث أخذت في التصاعد، وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف، وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لاحول له ولاقوة، موضحا أن الشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية، ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض الرئيس في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومى المصري، ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

وتابع: «أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر، وبدأ نواب الشعب يلاحظ تصميم الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته وأحلامه التي رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته، ما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني، لذا نحن نطالب الحكومة في توضيح الإجراءات والسياسات التي اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومي، ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصري رافض بكل المقاييس، ولايقبل أبدا المساس بأمنه القومي، ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيريا قسريا.