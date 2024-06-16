أستاذ علوم سياسية: الداخل الإسرائيلي يعاني من حالة ارتباك شديدة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها على المستويات الدولية كافة وبصورة كبيرة، موضحا أن الداخل الإسرائيلي يعاني من حالة ارتباك شديد، والجميع يريد الذهاب لصفقة فيما عدا نتنياهو.

طاولة المفاوضات الدولية

وأكد سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تعمل على طرح القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات الدولية، وذلك لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة، علاوة على السعي إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الدور المصري غير قابل للمزايدة

وأضاف في حديثه، أن الدور المصري غير قابل للمزايدة عليه، فهو دور تاريخي، حيث تدافع مصر عن دولة فلسطين منذ عام 1948.