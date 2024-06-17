«هآرتس»: متظاهرون يغلقون طريقين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن متظاهرين ضد الحكومة أغلقوا الطريق السريع 1 والطريق السريع 2 بالقرب من هرتسليا، في تل أبيب، ونظموا مظاهرات قرب مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بعودة الأسرى.

استمرار الحرب

وتستمر حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لأكثر من 250 يوما على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.