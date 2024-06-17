«أونروا» تستغيث من عجز التمويل: ما يحدث في غزة خطير

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك عجزا كبيرا في موازنة الوكالة، وإذا لم تدفع الدول تبرعاتها في الوقت المحدد فإن الوكالة ستكون في أزمة، مشيرة في بيان لها نقله «تليفزيون فلسطين» إلى أن «ما يحدث في قطاع غزة خطر للغاية، ولم يتوقع أحد استهداف منشآت الأمم المتحدة وموظفيها».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ255 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.