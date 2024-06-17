«أونروا» تحذر العالم من حرب إسرائيلية صامتة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني إن هناك حربا صامتة تجري في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها كانت من الممكن أن تكون أكثر تركيزا لولا الحرب في قطاع غزة.

استمرار الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية

وأضاف أن الأعمال العسكرية لا تزال مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب غزة ولا تغيير من الناحية العملياتية، موضحا أن إعلان إسرائيل لهدنة تكتيكية في جنوب غزة لم تغير شيء من الناحية العملياتية.

وتابع «لدى الوكالة ما يكفي من التمويل حتى شهر يوليو المقبل، والأمر غير معروف بعد ذلك»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.