الأسلحة النووية تسيطر على الصراع بين موسكو والناتو.. وتهديدات بمواجهة قوية

سيطرت التصريحات العدائية والتهديدات النووية على الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع بين موسكو وحلف الناتو أكثر من أي وقت مضى، في وقت هدد «ناتو» بنشر المزيد من الأسلحة النووية، ورد «الكرملين» بإن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا.

وكان ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، قال إن الحلف سيبدأ في إجراء محادثات بشأن نشر المزيد من الأسلحة النووية ردًا على التهديدات الروسية والصينية، مضيفًا أن الكتلة يجب أن تظهر ترسانتها النووية للعالم لإرسال رسالة مباشرة إلى خصومها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «تيليجراف» البريطانية.

تصعيد خطير

كما كشف «ستولتنبيرج» عن تصعيد خطير، يتعلق بوجود مشاورات حية بين الأعضاء بشأن إخراج الصواريخ من المخازن ووضعها في وضع الاستعداد.

وقال الأمين العام لحلف «ناتو»: «لن أخوض في التفاصيل التشغيلية حول عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للعمل أو ينبغي تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بشأن هذه القضايا، وهذا بالضبط ما نفعله».

الصين تستثمر في ترسانتها النووية.. والناتو مهدد

وحذر أيضًا من أن الصين تستثمر بكثافة في الأسلحة الحديثة بما في ذلك ترسانتها النووية، والتي قال إنها ستنمو إلى 1000 رأس حربي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن في المستقبل غير البعيد، قد يواجه حلف الناتو أمرًا لم يواجهه من قبل قط، وهو خصمان محتملان يمتلكان الطاقة النووية - الصين وروسيا، مؤكدًا: «بطبيعة الحال، هذا له عواقب».

ورد الكرملين على تصريحات الأمين العام لـ«الناتو»، قائلًا إن تصريحاته بشأن المحادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيدًا.

الكرملين: تصريحات ستولتنبيرج لا تمثل سوى تصعيدًا جديدًا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن تصريحات «ستولتنبرج» تتناقض على ما يبدو مع بيان مؤتمر أوكرانيا الذي قال إن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق أوكرانيا غير مقبول، كما أكد أن هذه التصريحات لا تمثل سوى تصعيد جديد للتوتر، بحسب «رويترز».

وتزعم روسيا إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يدفعون العالم إلى حافة مواجهة نووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يُستخدم بعضها ضد الأراضي الروسية.

أكبر قوتين نوويتين في العالم

وتعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، حيث تمتلكان حوالي 88% من الأسلحة النووية في العالم، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».