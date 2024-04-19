حلف الناتو يدعو لضبط النفس في الشرق الأوسط

دعا الأمين العام لحلف الناتو كافة الأطراف إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط وضبط النفس، مشيرًا إلى أنه يشعر بقلق كبير جراء التوترات في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الأمين العام للحلف مع مجموعة الدول السبع في إيطاليا، مؤكدًا أن دول الحلف أعلنت الموافقة على تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

بيان مجموعة السبع

وحمل بيان مجموعة السبع إيران مسؤولية أعمالها المزعزعة للاستقرار، وأشار إلى الاستعداد لفرض عقوبات.

وأكّد أن مجموعة السبع تلاحظ بقلق بالغ العدد غير المقبول من الشهداء المدنيين في غزة، وعلى إسرائيل الامتثال للقانون الدولي.