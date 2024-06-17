عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «يحمل رسائل مهمة.. مستشار بايدن يزور تل أبيب لتجنب التصعيد بين إسرائيل ولبنان».

محاولة احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان

وجاء في التقرير: «تحركات أمريكية جديدة لإدارة الرئيس جو بايدن لمحاولة احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان، يأتي ذلك من خلال زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لإسرائيل يعمل من خلالها على تعزيز الجهود؛ لخفض حدة التوتر على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان».

وأضاف: «ويحمل مستشار الرئيس الأمريكي رسائل مهمة من البيت الأبيض للمسؤولين الإسرائيليين، حيث يسعى خلال زيارته للتأكيد على ضرورة الابتعاد عن إدخال المنطقة في مزيد من العنف، يضاف للأزمات التي تشهدها على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل».

الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ الزيارة الأمريكية قبلت بتعهدات إسرائيلية بشن مزيد من العمليات العسكرية؛ لتدمير جميع أهداف حزب الله في الجنوب اللبناني، كما أن التعهد الإسرائيلي صاحبه رفض أي مبادرات لتهدئة الأوضاع على الجبهة المشتعلة، التي كان آخرها مبادرة الإطار الثلاثي التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتهدف لنزع فتيل التوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.