حملة بايدن تهاجم ترامب: «مجرم مدان ظهر على حقيقته»

في ظل الصراع الانتخابي بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، أصدرت حملة «بايدن» إعلانًا جديدًا، يوم الاثنين، يهاجم بشكل مباشر «ترامب»، بسبب إدانته في 34 جناية في قضية «أموال الصمت».

وبدأ إعلان حملة جو بايدن بصور لدونالد ترامب في قاعة المحكمة، مع تعليق صوتي يقول: «في قاعة المحكمة نرى ترامب على حقيقته»، ثم سرد الانتكاسات القانونية الأخيرة له مع ظهور سلسة من الصور باللونين الأبيض والأسود.

وبعدها عرض الإعلان صورة ترامب في جورجيا، والتي جرى التقاطها بعد اتهامه بمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة عام 2020، والتي انتهت بفوز الديمقراطي جو بايدن.

الانتخابات بين مجرم مدان ورئيس يناضل

وعن الجهود التي يبذلها جو بايدن خلال رئاسته للبيت بالأبيض، يقول الإعلان: «هذه الانتخابات هي بين مجرم مدان لا يسعى إلا من أجل نفسه، ورئيس يناضل من أجل عائلتك».

وكانت حملة جو بايدن، قد أعلمن عن خططها لإنفاق 50 مليون دولار على الإعلانات في يونيو، بما في ذلك أكثر من مليون دولار تستهدف الناخبين غير البيض.

حملة جو بايدن تنفق 50 مليون دولار على الإعلانات

وتشمل هذه الإعلانات مواد تستهدف الناخبين الأمريكيين الآسيويين بشأن قضايا الرعاية الصحية، وإعلان يسعى إلى إظهار تعاطف جو بايدن مع الناخبين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وإعلان إذاعي يستهدف الناخبين السود مع وصف لإنجازات «بايدن».

وفي المقابل، لم تقم حملة دونالد ترامب حتى الآن، بعرض إعلان انتخابي عام على شاشة التلفزيون.

قضية أموال الصمت

وكان «ترامب» أُدين الشهر الماضي في 34 جناية تتعلق بمحاولة التستر على علاقته بممثلة أمريكية، ودفع أموال طائلة لها لكسب صمتها، وتمت إدانتة رسميًا من قبل هيئة المحلفين، فيما سيصدر الحكم النهائي ضده يوم 11 يوليو المقبل.