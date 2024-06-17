هل يؤثر قرار «نتنياهو» بحل مجلس الحرب على الصراع في غزة؟

في قرار لم يكن مفاجئًا، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب، الذي تشكل بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن هل يشكل قرار «نتنياهو» الجديد مسارًا مختلفًا في الأحداث.

وكالة «رويترز»، قالت في تقريرها بعد إعلان «نتنياهو» حل مجلس الحرب، إن الضغوطات الكبرى، ومطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإدراجهما في حكومة الحرب، كان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع الشركاء الدوليين لإسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، لذلك جاء حل المجلس كخطوة واضحة لتقليل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هل كان حل مجلس الحرب ضروريًا؟

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال لـ«الوطن»، إن الخطوة كانت ضرورية بعد إعلان استقالة بيني جانتس وجادي آيزنكوت من مجلس الحرب، وهما من المعارضة الإسرائيلية.

وبعد انسحاب «جانتس» أصبح مجلس الحرب لا قيمة له، إذ كان يطالب «بن غفير» و«سموتريتش» أن يبقى وينضمون إليه، لكن بنيامين نتنياهو، رأى أنه لم يعد بحاجة إليه، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية، ومجلس الأمن والشؤون الخارجية المكون من 11 عضوًا، وأيضًا تشكيله مجلسًا استشاريًا مكون من بعض الأشخاص المقربين لـ«نتنياهو».

قرار حل مجلس الحرب

ويعد المجلس الاستشاري بمثابة دائرة مغلقة أكثر من مجلس الحرب المنحل، وأعضاؤه هم مستشار الأمن القومي هيرتسي هاليفي، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى «نتنياهو» ووزير الحرب يوآف جالانت.

وأكد «الرقب» أن قرار بنيامين نتنياهو بحل مجلس الحرب ليس له أي دلالات على الصراع في قطاع غزة والشرق الأوسط، وهو إجراء بروتوكولي فقط.