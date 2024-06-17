«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يحل مجلس الحرب الإسرائيلي لمنع ضم بن غفير

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن هيئة البث الإسرائيلية أنباء بشأن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء مجلس الحرب، بعد تلقي طلب من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الانضمام إليه، على خلفية استقالة الوزير السابق بيني جانتس، بسبب خلافات مع رئيس الوزراء حول اتفاق الهدنة في غزة.

وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».