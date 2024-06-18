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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:06 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

لدى مواليد برج الدلو عدد من الصفات المميزة، أهمها الاستقلالية والعقل الاستراتيجي والتفكير المنطقي، الذي يمنحهم التفكير في أدق الأمور بحرفية شديدة، ما يجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصائبة بسهولة ويسر.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد المهني

إنّ الأفكار المبتكرة ستزدهر أكثر تحت ما تتعرض له في حياتك من ضغط، واليقظة المالية ستؤتى ثمارها، ويجب أن تمنح الأولوية للرعاية الذاتية، لكن ليحدث ذلك يجب أن يكون لديك مرونة في العمل.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء أن تخصص جزءا من وقتك لشريك حياتك، وأن تستغل كل لحظة تقضيها مع الشريك في توطيد العلاقة بينكما.

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بقلم عبدالعزيز سلامة