باحثة بـ«المصري للدراسات»: الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية تعكس فوضى تل أبيب

قالت نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، إنّ الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية تمثل انعكاس للفوضى الداخلية في إسرائيل، الناتجة عن استقالة جانتس من مجلس الحرب، مشيرة إلى وجود حالة من الانفصال بين الجيش والحكومة.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك حديث عن هدنة جنوب غزة أقرها الجيش، لكن نتنياهو قال إنّ الحكومة هي من تقرر فترات الهدن أو أين تحدث على وجه التحديد، فضلا عن وجود حالة من التخبط داخل إسرائيل.

أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

وأشارت إلى أنّ هناك حالة من التخبط في أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة لمحاولة التغطية على الفشل، موضحة أنّ مسار المفاوضات أصبح أكثر صعوبة بعد الحادثة المتعلقة بمخيم النصيرات.