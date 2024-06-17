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«الخارجية الأمريكية»: هناك مشكلات تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

كتب:

محمد عزالدين
10:32 م | الإثنين 17 يونيو 2024
المساعدات الإنسانية بغزة

المساعدات الإنسانية بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هناك مشكلات تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة.

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بقلم محمد عزالدين