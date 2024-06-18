جنود من جيش كوريا الشمالية يعبرون الحدود مع جارتهم الجنوبية.. ماذا حدث؟

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنَّ عشرات الجنود الكوريين الشماليين عبروا الحدود نحو الجنوب ثم تراجعوا إثر طلقات تحذيرية، ووقعت إصابات في صفوف كوريا الشمالية بعد انفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب.

بدورها، أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أنَّ «العشرات من الجنود الكوريين الشماليين غزوا خط ترسيم الحدود العسكري اليوم، وتراجعوا شمالًا بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية» في إشارة إلى خط السيطرة بين الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب، مع الإعلان عن أن الجيش الكوري الشمالي تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم أثناء العمل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

زيارة نادرة لبوتين

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء في زيارة مرتقبة بين البلدين نادرة في ظل تنسيق كوري شمالي مع روسيا والصين ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية المفروضة على كوريا الشمالية وروسيا.