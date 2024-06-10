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كوريا الجنوبية تتهم الجارة الشمالية بإطلاق 310 بالونات قمامة نحوها عبر الحدود

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أ ش أ
09:40 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
بالونات القمامة

بالونات القمامة

ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول، أنّ بيونج يانج أطلقت 310 بالونات محملة بالقمامة تجاه كوريا الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية.

دفعة بالونات محملة بالقمامة

وأضافت الهيئة حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم الاثنين، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها دفعة أخرى من بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأشارت إلى أنّ دفعة البالونات الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية تحتوي على نفايات مثل الأوراق والأكياس البلاستيكية، لكنها لا تحتوي على مواد خطرة.

بث عبر مكبرات صوات

وجاء الإطلاق الأخير بعد ساعات من بدء الجيش الكوري الجنوبي البث عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود بين الكوريتين، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات تحمل قمامة إلى جارتها الجنوبية منذ أواخر مايو الماضي.

وتشير التقديرات إلى أنّ كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 1600 بالون قمامة عبر الحدود من خلال أربع عمليات إطلاق.

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