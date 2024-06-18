طلائع الحجاج تصل إلى مصر غدا.. تخصيص ضابط جوازات في كل طائرة

يصل طلائع الحجاج المصريين إلى أرض الوطن غدا، وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، إذ تبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوي لعودة الحجاج، وتسيير نحو 274 رحلة جوية لنقل الحجاج المصريين والأفارقة خلال مرحلة العودة من الحج.

وأنهت الشركة استعداداتها لتسيير الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين إلي أرض الوطن، إذ تجهزت بعثة الشركة بالمطارات السعودية التي يسافر من خلالها الحجاج المصريين، ولا سيما مطاري جدة والمدينة المنورة للعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم في وقت قليل.

ضابط جوازات على متن الرحلة

ومن المقرر أن يكون على متن الرحلات التي تسيرها الشركة ضابط جوازات لإنهاء إجراءات سفر الحجاج على متن الطائرة ، فضلا عن طبيب من الحجر الصحي، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والكشف الظاهري عليهم قبل وصولهم إلى أرض الوطن.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، في تصريح لـ«الوطن» إن أولى رحلات عودة حجاج السياحة إلى مصر ستكون غدا الخميس، إذ سيعود خلال هذا اليوم أكثر من 700 حاج، موضحا أن آخر رحلات الحج السياحي العائدة من الأراضي المقدسة ستكون يوم 4 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن عدد حجاج السياحة يبلغ أكثر من 25 ألف حاج، منهم 6 آلاف من حجاج المسافرين بريا، والباقي سافروا عبر الرحلات الجوية.