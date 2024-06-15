الطيران الكويتي: القاهرة بين الوجهات الأعلى طلبا للسفر في البلاد

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي، خلال شهر مايو الماضي، بلغت مليونا و151 ألفا و412 راكبا، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة والرياض.

وأضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي، في بيان اليوم السبت، إن مطارالكويت الدولي شهد زيادة في حركة الطائرات بنسبة 2%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 28%، بينما حافظ على نسبته في حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.