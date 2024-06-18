مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: الانسحاب من غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية تصريح مسؤول في فريق التفاوض، قوله إنه إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة، مشيرا إلى أن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات، وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأضاف «لن نناقش أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه بايدن، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي».