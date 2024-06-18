مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: الانسحاب من غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات
كتب:
منار مجدي
12:08 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية تصريح مسؤول في فريق التفاوض، قوله إنه إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة، مشيرا إلى أن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات، وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.
وأضاف «لن نناقش أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه بايدن، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي».