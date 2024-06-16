أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الحزن يعم قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك كان حزينا على قطاع غزة وعم الحزن والدموع في كل مكان كما أن غزة اليوم ودعت كوكبة من أبنائها ارتقوا برصاص الاحتلال.

الدموع تتحجر في الأعين

وأضاف خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن كل من هاتفناهم كانت تتحجر الدموع في الأعين لأن كل منزل فقد شهيدا وجريحا وهذا العيد من أسوأ الأعياد التي مرت على شعبنا الفلسطينى، وبين عيد الفطر والأضحى ارتقى الآلاف من الشهداء وتم تدمير المزيد من المنازل.

لم تحدث هدنة لالتقاط الأنفاس

ولفت إلى أن الجميع كان يأمل في أن تكون هناك هدنة ويتم التقاط الأنفاس وهذا لم يحدث فضلا عن أن جزء كبير من أطفال غزة فقدوا ذويهم وأحبتهم ووصل عدد الأطفال الأيتام لحوالى من 20 ألفا إلى 30 ألف طفل بلا أب وأم والصورة قاتلة للمشهد.