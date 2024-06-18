«الوزراء»: تسجيل 6 آلاف منشأة جديدة بهيئة التنمية الصناعية خلال 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح البيانات التي سجلتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمنشآت الجديدة.

5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة

وأضاف المركز أن بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية سجلت نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة خلال عام 2023، لتسجل نحو 65.6 ألف منشأة، مقارنة بالعام السابق عليه.