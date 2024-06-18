رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوزراء»: تسجيل 6 آلاف منشأة جديدة بهيئة التنمية الصناعية خلال 2023

كتب:

بسمة عبدالستار
01:53 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
المنشآت الصناعية- صورة أرشيفية

المنشآت الصناعية- صورة أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح البيانات التي سجلتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمنشآت الجديدة.

5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة

وأضاف المركز أن بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية سجلت نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة خلال عام 2023، لتسجل نحو 65.6 ألف منشأة، مقارنة بالعام السابق عليه.

اقرأ المزيد:

بن غفير: قرار الوقف المؤقت للعمليات في رفح الفلسطينية لم يعرض على مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: مصر تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق

«مجلس الوزراء»: التعامل مع 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتفعيل بطاقة تموين

خلال فعاليات قمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصل على جائزة المطور العقاري الأكثر ثقة
بقلم بسمة عبدالستار