«التنمية الصناعية» تشارك في فعاليات مؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصر

شاركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال فريق عمل، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو «مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر»، وذلك في إطار دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

شارك في المعرض عددا من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وبمشاركة 100 شركة عارضة من محافظات الأقصر وقنا وبني سويف تعمل في سلاسل القيمة الرئيسية في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة التي يدعمها المشروع.

مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

وأقيم مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، والذي تنفذه اليونيدو بتمويل من حكومة سويسرا وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وتعزيز جهود الدولة للنهوض به لتحسين المنتج المصري وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة، فضلا عن تعزيز سلاسل القيمة الخضراء وبناء تكتلات خضراء.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار حرصها على تعزيز كافة المبادرات من الجهات المحلية وكذا الشركاء الدوليين لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

ويمثل المؤتمر والمعرض فرصة لرفع الوعي وخلق تشابك بين مؤسسات التمويل الأخضر ومقدمي خدمات تطوير الأعمال والمستشارين الفنيين والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الترويج والتسويق للمنتجات

كما يعمل على الترويج والتسويق للمنتجات والخدمات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.

وعلى هامش المعرض عقدت عدد من الجلسات النقاشية الهامة، شارك فيها ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنها جلسة المبادرات الوطنية والعالمية، وجلسة بعنوان «حوار حول الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر: سد الفجوة في التمويل والاستثمار»، وغيرها من الجلسات النقاشية وورش العمل من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والخبراء المحليين والدوليين، فضلا عن الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال وممثلي المصانع المشاركة.

واستكمل مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نجاحاته بعد دورته الثانية التى عقدت بجنوب الصعيد في يونيو الماضي، وشهد مشاركة فعالة أيضا من الهيئة والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارضا.