صفقة أسلحة جديدة.. خطوة أمريكية لضمان أمن إسرائيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صفقة أسلحة جديدة خطوة أمريكية جديدة لضمان أمن إسرائيل».

خطوة أمريكية جديدة لضمان أمن حليفتها الأولى في الشرق الأوسط، إذ وافق الكونجرس على صفقة بيع أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة تزيد عن 18 مليارات دولار لضمان تفوق حليفة واشنطن في المنطقة.

وسائل إعلام أمريكية كشفت أن عضوين ديموقراطيين كبيرين في الكونجرس الأمريكي وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعين في تأجيل البيع لعدة أشهر على خلفية المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وقد مارست جماعات الضغط اليهودية داخل الكونجرس الأمريكي ضغوطات على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وأعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي داخل الكونجرس من أجل تمرير صفقة الأسلحة الضخمة لإسرائيل بعد أشهر من رفضها من جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.