شذى حسون تطرح أغنية «بيك تحلى» باللهجة المصرية (فيديو)

أعلنت المطربة شذى حسون، منذ قليل، على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان «بيك تحلى» باللهجة المصرية.

وروّجت شذى حسون، منذ أيام، للأغنية عبر «إنستجرام» بنشر برومو الأغنية معلقة: «مفاجأة العيد ثاني أغنية من ألبوم شذى حسون 2024 قريبًا».

أغنية بنادي عليك

وطرحت شذى حسون مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» كليب بنادي عليك من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة.