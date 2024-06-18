علي الحجار يروج لمسرحية «مش روميو وجولييت»: افتتاح عظيم وجمهور رائع

روج المطرب علي الحجار، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للعرض المسرحي «مش روميو وجولييت».

بروفات العرض المسرحي 8 أشهر

ونشر الحجار مجموعة صور من افتتاح العرض المسرحي، وعلق عليها «إمبارح كان افتتاح عظيم وجمهور رائع، بعد بروفات استمرت 8 شهور، ومستمرين معاكم على المسرح القومي كل يوم من الساعة 9، عدا الأربعاء».

مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية «مش روميو وجوليت» بطولة الفنان علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وإخراج عصام السيد.