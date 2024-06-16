أسعار تذاكر مسرحية «مش روميو وجوليت» للفنان علي الحجار في عيد الأضحى

أعلن المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، أسعار تذاكر عرض مسرحية «مش روميو وجوليت» والمقرر عرضها ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعيد.

مسرحية «مش روميو وجوليت»

ومسرحية «مش روميو وجوليت» من بطولة الفنان علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.

أسعار تذاكر مسرحية «مش روميو وجوليت»

أسعار تذاكرالعرض «60 جنيهًا -80 جنيهًا - 110 جنيهات»، والحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً يوميًا ولا يوجد حجز أونلاين.

6 مسرحيات جديدة في عيد الأضحى

ويقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، 6 مسرحيات جديدة في عيد الأضحى المبارك، تشمل «مش روميو وجولييت» و«العيال فهمت»، و«مرايا إلكترا» و«ذات والرداء الأحمر» و«الحلم حلاوة»، «مغامرة في المدينة الأسطورية».