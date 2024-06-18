المركز المصري للدراسات: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل الائتلاف الإسرائيلي

استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيناريوهات بقاء الائتلاف الإسرائيلي الحالي من عدمه، وحدد 3 سيناريوهات أكثرها احتمالية للتحقيق هو تمرير قانون الخدمات اليهودية وعدم حل الحكومة.

تمرير قانون الخدمات اليهودية وعدم حل الحكومة

هناك رفض واضح داخل حزب الليكود ضد قانون الخدمات اليهودية الذي تقدم به حزب شاس الديني، رغم ذلك من المرجح أن ينجح «نتنياهو» في إقناع زملائه في حزب الليكود على التصويت لصالح تمرير القانون في مقابل إجراء تعديلات على قانون التجنيد تتناسبمع احتياجات الجيش الإسرائيلي.

في هذا الإطار، من المرجح أن يقبل «نتنياهو» مساومة حزب شاس في مقابل الموافقة على تجنيد الحريديم الذين لم يلتحقوا بالمدارس الدينية، مع منحهما امتيازات مادية واجتماعية في قطاع الإسكان.

وتنبغي الإشارة إلى أن بنيامين نتنياهو نجح بالفعل في تجنيد 3000 حريدي بالتعاون مع هيئات حريدية تابعة لحزب شاس، لذلك تعد الأزمة الوحيدة هي إقناع الأحزاب الدينية المتشددة التي ترفض التجنيد في أن القانون الجديد لن يمس طلابهم.

سيترتب على هذا السيناريو أي تمرير قانون الخدمات الدينية ارتفاع منسوب التهويد في أراضي الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مما قد يزيد من فرص اندلاع توتر أمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عدم تمرير القانونين «الخدمات اليهودية» و«التجنيد»

من غير المُستبعد أن يفشل «نتنياهو» في إقناع حزب الليكود بضرورة تمرير قانون الخدمات اليهودية، كما من غير المستبعد أن يفشل أيضًا في إقناع الأحزاب الدينية بتعديل قانون التجنيد وإلزام بعض الحريديم بالخدمة العسكرية.

في هذه الحالة سيترتب على هذا السيناريو، فشل حكومة «نتنياهو» في تمرير قانون التجنيد في قراءته الثانية في الكنيست، أو إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون الاستمرارية الخاصة بقانون التجنيد وإلزام الحكومة بتجنيد 3000 حريدي ضمن الخدمة العسكرية قبل نهاية 2024، وتعني خلاصة هذا السيناريو أن تداعياته لن تطل استقرار الحكومة واحتمالية انهيارها بأي حال من الأحوال.

سقوط حكومة بنيامين نتنياهو «مستبعد»

يستند هذا السيناريو المطروح على مؤشرات ضعيفة خاصة بمحاولة زعيم المعارضة يائير لابيد إقناع بعض أعضاء حزب الليكود في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على تقديم استقالتهم من الحكومة والانضمام إلى معسكر المعارضة، ويحتاج معسكر المعارضة إلى أربعة أعضاء فقط من معسكر الائتلاف الحكومي بغرض تعزيز فرص نجاح حل الحكومة.