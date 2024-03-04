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دراما المتحدة

خبير سياسي: بنيامين نتنياهو مجبر على «الهدنة»

كتب:

محمد عزالدين
11:36 م | الإثنين 04 مارس 2024
الدكتور طارق فهمي

الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن بنيامين نتنياهو يتنصل من تنفيذ الهدنة، ويماطل في إتمام أي هدنة، وهدفه تحسين ما يمكن أن يتم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو يريد إشعال النار في جبهة الشمال، وبدأت حرب الاغتيالات.

وواصل: «ربما يكون هناك توقعات بالأسوا في المسجد الأقصى والقدس، وبنيامين نتنياهو ربما يلجأ لتوسيع نطاق الائتلاف الحاكم.. وسيرغم لاتمام هدنة قبل رمضان.. فقد قضي الأمر.. والأمر يتوقف على تحصين ما تم الاتفاق عليه».

وحذر من أن بنيامين نتنياهو قد يتلاعب بما سيتم التوصل إليه، مشيرًا إلى أن عينه على اليوم التالي، والذهاب لإتمام العمليات العسكرية بالكامل، وبالتالي التحرك المصري المسؤول هو هدفها محاصرة كل الخيارات أمام بنيامين نتنياهو، كي لا يتلاعب بالاتفاق.

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