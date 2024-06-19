«الوزراء»: توفير 2336 سيارة إسعاف ضمن خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح فيه عدد سيارات الإسعاف التي وفرتها وزارة الصحة خلال عيد الأضحى المبارك.

خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّه تمّ توفير 2336 سيارة إسعاف ضمن خطة التأمين الطبي من قِبل وزارة الصحة والسكان بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى 11 لانش نهري.