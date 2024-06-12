وزارة العمل تكشف عن الخطة السنوية للتدريب على الصحة والسلامة المهنية

أعلنت وزارة العمل الخطة السنوية للتدريب على الصحة والسلامة المهنية لموسم 2024- 2025، وذلك من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل.

وأكد حسن شحاتة وزير العمل، في بيان، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على مواصلة جهودها، ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل، وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة، مُشجعة على الاستثمار، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.

من جانبه أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، عن إجراءات وشروط، برامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق، والبرامج النوعية.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت

وأضاف أن ذلك يأتي إيمانًا بدور المركز القومي في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حيث يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال محاور أساسية هامة. ومنها، تنظيم دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة، السويس - الإسكندرية - أسيوط، عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت، بناء علي طلب هذه المنشآت، إجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها، و المُشاركة والتنظيم للمؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

من جانبها، كشفت الكيميائية سهير الليثي المُشرف على أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، عن أهم شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، ومنها تسديد الرسوم مُقدمًا قبل بدء البرنامج بأسبوعين علي الأقل نقدًا، أو عن طريق الدفع الالكتروني، وذلك للجهات الحكومية علي الكود المؤسسي رقم «32101401»، أو عن طريق التحويل البنكي من حساب العميل الي حساب إيرادات باب ثالث ح رقم 9055447774، بالوصف «حساب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، بالرقم المؤسسي «32101401» بالبنك المركزي المصري - الفرع الرئيسي، مع العلم أن المركز هيئة حكومية لا يخضع لأي ضرائب أو دمغات، وفي حالة اعتذار، أو تأجيل المُرشحين من جهة عملهم، يكون ذلك بخطاب رسمي قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وإلا تُحتسب رسومهم لصالح المركز.

لا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرة

كما يشترط تقديم ما يثبت حصول المُرشح علي التدريب الأساسي في برامج الأخصائي والفني وأعضاء لجان والمتقدم، كما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003، ولا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرة، علي أن يتم ذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وشرط قبول الدارس لأي برنامج أن يكون متفرغ تفرغًا كاملًا، وحصوله علي مؤهل متوسط عدا أعضاء اللجان، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجيل المرشح في كل برنامج..كما تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ولطلب تنظيم دورات تدريبية بالمُنشآت يرجي الاتصال بالمركز الرئيسي بالقاهرة، أو الأفرع بالمحافظات طبقا للبيانات الواردة بالخطة..