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«الخارجية الروسية»: ننتظر ردا أمريكيا على مقترحاتنا حول تبادل سجناء

كتب:

يارا أشرف
10:36 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
روسيا

روسيا

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وزارة الخارجية الروسية، أنها تنتظر ردا أمريكيا على مقترحاتها حول تبادل سجناء.

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بقلم يارا أشرف