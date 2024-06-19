«الخارجية الروسية»: ننتظر ردا أمريكيا على مقترحاتنا حول تبادل سجناء كتب: يارا أشرف 10:36 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024 روسيا نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وزارة الخارجية الروسية، أنها تنتظر ردا أمريكيا على مقترحاتها حول تبادل سجناء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية الروسية»: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تنخفض حاليا إلى الحد الأدنى «الخارجية الروسية»: سنرد على أي قيود تفرضها أوروبا بشأن دبلوماسيي بلادنا «الخارجية الروسية» تحذر من انخراط فرنسا في الصراع الأوكراني الخارجية الروسية: الغرب يدبر المكائد لموسكو لكننا نركز على بناء العلاقات الدولية وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف