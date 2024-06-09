الخارجية الروسية: الغرب يدبر المكائد لموسكو لكننا نركز على بناء العلاقات الدولية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «إن الدول الغربية كانت تدبر المكائد لروسيا منذ وقت طويل قبل انعقاد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي لكن روسيا تبني علاقات مع الأغلبية العالمية».

منتدى سان بطرسبرج

وأضافت زاخاروفا في تصريحات لوكالة أنباء «تاس»، على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، «أن الغرب يخطط دائما للمؤامرات سواء في المنتدى أو غيره»، مؤكدة أن الدول الغربية تعمل على عرقلة المنتدى كما أنها تعيق الإجراءات والتأشيرات ووثائق الطيران.

وتابعت: «لقد وصل الأمر إلى النقطة التي لن يسمحوا لنا فيها بالتحليق عبر المجال الجوي لكننا نركز على أجندة بناءة وبناء علاقات مع غالبية دول العالم، أعتقد أن منظمي المنتدى يدركون ذلك جيدا إذ لدينا أجندة مختلفة، ونركز بشكل أكبر على الأمور البناءة».

حديث عن البريكس

وذكرت أنّ وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى المنتدى مباشرة عقب جولة أفريقية تضمنت زيارة غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى زيارة بوركينا فاسو وتشاد لأول مرة، مشيرة إلى أن روسيا تعمل دائما على التعددية القطبية وبدونها لن يكون هناك تعددية أقطاب، وكانت هي القوة الدافعة لتشكيل هذا النظام العالمي الجديد، إذ جرى إنشاء صيغة ثلاثية تضم روسيا والهند والصين بالإضافة إلى صيغة «بريكس» بمبادرة من موسكو.