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«الداخلية»: ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:40 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
ضبط متهم

ضبط متهم

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن

وجرى ضبط 1482 قضية متنوعة في مجالي مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات الإدارة العامة، وضبط 6415 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات