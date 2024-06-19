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القبض على زوجين بتهمة غسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الفيوم

كتب:

محمد بركات
01:49 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
القبض على تاجر مخدرات

القبض على تاجر مخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بمحافظة الفيوم، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقدّرت الممتلكات بـ55 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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