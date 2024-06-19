مراسل القناة الأولى: 25 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة اليوم

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بشأن تطورات وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال محمود جميل، مراسل القناة الأولى من العريش، إنّ الوضع لم يتغير كثيرا لدى الجانب الإسرائيلي حتى الآن بشأن مسألة دخول المساعدات، ولليوم الثالث على التوالي انخفض عدد شاحنات المساعدات إلى أهالي قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي، بسبب الإجراءات التعسفية التي تمنع دخول المساعدات.

وأضاف أنّ منفذ كرم أبو سالم استقبل 100 شاحنة فقط أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي ثاني أيام العيد لم يدخل أي مساعدات إنسانية أو وقود، أما اليوم الثالث دخل 4 شاحنات للغاز ولم يستقبل أي شاحنات أخرى.

وتابع: «اليوم وحتى الآن لم يدخل سوى 13 شاحنة للمساعدات الإنسانية و12 للوقود، وهو رقم قليل للغاية مقارنة بالشاحنات التي تجهزها مصر يوميا، إذ تعد كل يوم آلاف الشاحنات».