«الداخلية» تكثّف الخدمات المرورية على الطرق لتأمين احتفالات عيد الأضحى

رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد إلى القصوى وكثّفت انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الساحلية، نظرا لما تشهد فترة إجازة العيد من كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية، من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية.

وانتشرت الخدمات المرورية أمام القرى السياحية، ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري ‏وتسيير الحركة المرورية.

وطالبت وزارة الداخلية مرتادي هذه الطرق، الالتزام بالتعليمات المرورية خاصة السرعات المقررة، وهنأت المواطنين بعيد الأضحى.