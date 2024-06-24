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«أولاد رزق» حاضر في فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي

كتب:

ضحى محمد
03:17 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
أحمد فهمي

أحمد فهمي

يواصل الفنان أحمد فهمي حجز مكانه في المركز الثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي ينافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى.

عصابة الماكس بدور العرض

ويعرض حاليا فيلم عصابة الماكس بدور العرض، ويشير الفنان أحمد فهمي خلال أحداث العمل إلى فيلم ولاد رزق، قائلا إن فيلم ولاد رزق يعرض في دور العرض السينمائي حاليا.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وروبي وأوس أوس ولبلبة وبيومي فؤاد ومحمد لطفي وحاتم صلاح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وينافس فيلم عصابة الماكس بجانب عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 الذي احتل المركز الأول، واللعب مع العيال الذي جاء في المركز الثاني وأهل الكهف الذي جاء في المركز الأخير.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.