أحمد فهمي يلتقط صورا تذكارية مع الأطفال خلال العرض الخاص لفيلم الماكس

يُقام حاليًا العرض الخاص لفيلم عصابة الماكس، بإحدى دور السينما في منطقة التجمع الخامس، ووصل منذ قليل أحمد فهمي وأوس أوس.

وقبل دخول أحمد فهمي إلى الريد كاربت، التف حوله مجموعة الأطفال لالتقاط الصور التذكارية معه، ولبى طلبهم.

ومن المقرر أنَّ يبدأ الفنانين في الحضور، خلال الدقائق القليلة المقبلة، إذ أنَّه سيعرض الفيلم في تمام الساعة 10 مساءا.

وتدور قصة فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

وفيلم عصابة المكس من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.