شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-6-2024 في الأسواق، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 330 جنيها للمُستهلك.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاثنين، وفقا للأسعار المُعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلو لحم البتلو اليوم نحو 396 جنيها للمُستهلك، بينما بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 330 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو 384 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك

ووصل سعر كيلو لحم الضأن بعظم اليوم نحو 381 جنيها، بينما سجل سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 365 جنيها، فيما استقر سعر كيلو لحم الضأن بدون عظم عند سعر 415 جنيها للمستهلك اليوم في الأسواق، بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 382 جنيها.