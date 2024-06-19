أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء.. «المفروم» يبدأ من 240 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء (البتلو) اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 400 جنييها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو بعظم) نحو 390 جنيها للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 350 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 390 جنيها بالأسواق.

أسعار اللحم الضأن اليوم بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 400 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 400 جنيه للمستهلك.

أسعار لحوم أخري اليوم بالأسواق

سجلت أسعار كيلو كباب الحلة اليوم 350 جنيهًا للكيلو.

جاءت أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم الهندي في المحلات قيمة 290 جنيهًا.

وصلت أسعار الريش الضاني إلي (380- 420 جنيهًا).

سجلت أسعار المفروم البلدي بقيمة من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

جاءت أسعار السجق البلدي تسجل 300 جنيه.

بلغ أسعار السجق المستورد نحو 110 جنيهات للكيلو.

وصلت أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.