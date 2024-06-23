إسعاد يونس تكشف لـ«الوطن» سبب طرح أفلام نجوم الصف الأول في عيد الأضحى

قالت الفنانة القديرة إسعاد يونس، إن موسم أفلام عيد الأضحي الحالي ضم عددا كبيرا من أفلام نجوم الصف الأول، وهناك تنوع كبير بين الأفلام منها الكوميدي والتاريخي والأكشن، لافتة إلى أن ذلك يكون في مصلحة الجمهور والذي يبحث عن متعته خلالها.

أسباب طرح أفلام نجوم الصف الأول في موسم عيد الأضحى

وأضافت الفنانة إسعاد يونس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنتجين عادة ما يفضلون طرح أفلامهم لنجوم الصف الأول المحبوبين للجمهور لأن ذلك يعد نظرية اقتصادية بحتة من أجل جذب أكبر عدد من الجمهور واستعادة أموالهم التي جرى صرفها على الإنتاج من ناحية أخرى، مشددة على أن السينما أصبحت ملاذًا آمنًا للتنزه للجمهور مقارنة بوسائل الترفيه الأخرى، ما يجعلها الاختيار الأول للعائلات لقضاء أوقاتهم في العيد.

وأوضحت أن التوقيت الحالي اختلف عما كان يتم اتباعه من قبل في مواسم طرح الأفلام، لافتة إلى أنها كانت تطرح أفلامها بالتبادل من خلال خطة مدروسة بين باقي نجوم الصف الأول، مثل الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد السقا وغيرهم.

آخر أعمال إسعاد يونس في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، محمد ثروت، وآخرين، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.