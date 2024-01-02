كريم عفيفي: دوري في «عصابة عظيمة» ما بين الهزل والكآبة.. وشخصيتي ضعيفة

روت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كواليس في فيلم «عصابة عظيمة»، مشيرة إلى أن دور الفنان كريم عفيفي في الفيلم كان صعبا، وشعرة فاصلة ما بين جعله ساخرا أو كئيبا.

شخصية كريم عفيفي في فيلم «عصابة عظيمة»

وقال كريم عفيفي، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنه حين قرأ السيناريو حاول بألا تطغى الهزلية على الكآبة في دوره بفيلم عصابة عظيمة، وفي الوقت نفسه يتسم بالطيبة.

وأشار «عفيفي» إلى أن دوره أيضا يوحي للناس بأنه «عبيط» لكنه طيب، وفي الوقت نفسه شخصيته ضعيفة أمام زوجته وابنته ووالدته، ولم يتعود أن يحمل مسؤولية، وفي أول مسؤولية حملها اصطدم بالحائط.

من جانبه كشف الفنان «عنبة» تفاصيل دوره في الفيلم، قائلا إنه «يظهر بدور شاب من طبقة فقيرة، يمتلك حلمه المرتبط بالزواج، وبعد ذلك يقع في وسط أناس لا يعرفها، وفي النهاية استطاع أن يفعل شيئا عن طريق هؤلاء الناس».

وأوضحت الفنانة رنا رئيس، أنها تظهر في الفيلم بشخصية فتاة طيبة، فسخرت منها إسعاد يونس قائلة: «ما الناس كلها تقول إنها طيبة»، فردت عليها «رنا»، «طيبة والله، ولكن تمتلك فقد من جزئية أهلها وتعوض لها هذا النقص عظيمة، ومن ثم تراها كل حياتها وكل حلمها أن تتزوج وأن يكون الجميع حولها مبسوط».