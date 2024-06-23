خبير شئون إسرائيلية: الحرب على غزة انتقامية وليست عسكرية

قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنه لا توجد استراتيجية عامة وواضحة ومحكمة لإسرائيل تسير عليها في حربها على غزة، وهذا الأمر هو الأكثر ترجيحاً من أنها تضع خططا للحرب ومراحل كما يزعم مسؤولو دولة الاحتلال.

جيش الاحتلال يتخبط في حربه على غزة

وتابع «عباس»، خلال مداخلة له عبر «زووم» من الناصرة لبرنامج «الحرب على غزة»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ جيش الاحتلال يعمل بتخبط وعشوائية مفتقداً للتكتيك، وحتى هذه اللحظة لا يمتلك خططاً لنهاية الحرب على غزة والحكومة الإسرائيلية لم تبحث قضية نهاية الحرب وما سيحدث بعدها بقطاع غزة.

«نتنياهو» لا يريد انتهاء الحرب

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يقرر الآن ماذا سيكون في قطاع غزة، بخلاف موقف القيادة العسكرية التي تطالب حكومة نتنياهو باتخاذ القرار بشأن ماذا سيفعلون بعد انتهاء الحرب.

وأوضح أنَّ هذه الحرب منذ يومها الأول عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي وهي حرب انتقامية وليست حرب عسكرية وما يحدث في قطاع غزة من دمار وقتل وإجرام يحدث بإيعاز من رئيس الحكومة الإسرائيلية شخصياً والغرض الانتقام من غزة.