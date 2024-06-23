جامعة حلوان الأهلية 2024.. مصروفات وكليات

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة انتهت من كل الاستعدادات لتنسيق العام الدراسي الجديد 2024-2025، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، تتمثل في أنها جامعة أهلية غير هادفة للربح، حيث أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022، وتقع على مساحة 16.8 فدان بمساحة إجمالية 52 فدانا تقريبا، كمرحلة أولى وتتكون من 8 كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والإنسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

الجامعة تطبِّق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة

وأوضح رئيس جامعة حلوان الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تطبِّق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024

**كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

** كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

** كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

** كلية العلوم : 50 ألف جنيه.

** كلية العلوم الإنسانية: 60 ألف جنيه.

** كلية الفنون الجميلة: 60 ألف جنيه.

** كلية الحاسبات :75 ألف جنيه.

**كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية: 45 ألف جنيه.

وقال قنديل إن رسالة جامعة حلوان الأهلي هي دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تقديم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية، وبما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ودعما للمجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية.