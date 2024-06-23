روسيا تعتقل منفذي عملية إطلاق النار على كنيسة ومعبد يهودي في داغستان

كشفت وسائل إعلام روسية، عن اعتقال منفذى عملية إطلاق النار على معبد يهودي وكنيسة في مدينة ديربند بداغستان، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلي والمصابين في الحادث، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

لحظة اعتقال منفذ الهجوم

وفي مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته النصف دقيقة، تداوله رواد السوشيال ميديا، تظهر عملية إطلاق النار على الكنيسة والمعبد اليهودي وفرار المواطنين من مكان الحادث.

وقد أدى الحادث الإرهابي إلى مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وحارسا أمن و5 من ضباط الشرطة، وإصابة 9 آخرين.

وقد هرب المنفذون عقب إطلاق نار كثيف على المعبد والكنيسة، ما أدى إلى اندلاع النيران بشكل جزئي، وتدخل رجال الدفاع المدني والإطفاء الروسي للسيطرة على الحريق.

إطلاق النار على معبد يهودي وكنيسة

وبحسب وزارة الداخلية في داغستان، ففي حوالي الساعة 18:00 في دربند، قام مجهولون بإطلاق النار على معبد وكنيسة باستخدام أسلحة آلية، وقد أسفر الأمر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية عن وصول المحققين إلى مكان إطلاق النار فور وقوع الحادث، وقد تم قتل اثنين من المهاجمين، فيما تم الإعلان منذ قليل عن اعتقال آخرين، بدون أي تفاصيل أخرى.