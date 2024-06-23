أقل مجموع للالتحاق بمدارس التعليم الفني 2024.. التفاصيل الكاملة

حدد تنسيق 2024، الذي اعتمده المحافظين في عدد من المحافظات، أقل مجموع للالتحاق بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد، التي تشتمل على نوعيات عديدة ما بين التجاري والزراعي والفندقي والصناعي، وتركز خلال فترة الدراسة على تدريب الطلاب بصفة مستمرة لصقل مهاراتهم ومواهبهم.

مدارس التعليم الفني بمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن أقل مجموع للالتحاق بمدارس التعليم الفني، وهي كالآتي:

- 185 درجة لمدرسة الباويطي والمناجم ثانوي صناعي بنين.

- 175 درجة للباويطي التجارية المشتركة.

- 160 درجة لخدمات التعليم الزراعي بإدارة العمرانية.

- 150 درجة لخدمات الباويطي التجارية المشتركة

- 140 درجة لمدارس تعليم خاص «تجارى وفندقي».

مدارس التعليم الفني بمحافظة المنوفية

- المدارس الزراعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 193 درجة

- المدارس التجارية ثلاث سنوات 157 درجة

- المدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات الخطاطبة 140 درجة

- مدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 140 درجة.

- المدارس التجارية نظام 3+ 2 متقدم 198 درجة

مدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية

- المدرس التجارية: 145 درجة

- الأورمان الفندقية الخاصة: 155 درجة

- الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية: 160 درجة